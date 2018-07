Cristo e Bondinho terão funcionamento especial em julho O Bondinho do Pão de Açúcar e o Cristo Redentor funcionarão simultaneamente em regime especial de venda de ingressos e horário durante a Jornada Mundial da Juventude, na segunda quinzena de julho. O regime, inédito na história de dois dos principais cartões postais do Rio e do Brasil, visa facilitar o acesso dos visitantes durante o evento religioso, que terá a participação até do papa Francisco.