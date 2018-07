Cristo fica azul em campanha contra o tráfico de pessoas O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, participou na noite desta segunda-feira (28) do lançamento da campanha "Coração Azul" no monumento do Cristo Redentor, no morro do Corcovado, na zona sul do Rio. A campanha é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) para divulgar o combate ao tráfico de pessoas no mundo. O Cristo foi iluminado de azul e ficará assim, de noite, até quarta-feira, 30, quando se comemora o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas.