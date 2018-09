Cristo Redentor ganhará nova iluminação na terça-feira O Cristo Redentor vai ganhar uma nova iluminação a partir das 19h30 da terça-feira para comemorar o aniversário do Rio de Janeiro e como ponto de partida para a comemoração dos 80 anos do símbolo, uma das sete maravilhas do mundo moderno. Segundo o governo fluminense, a cerimônia começa às 18h, no Palácio Laranjeiras, com o Arcebispo do Rio, dom Orani Tempesta, que acionará, por meio de um celular, as novas luzes do monumento.