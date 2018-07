Critério do SOS Emergências é questionado

Entre as unidades beneficiadas na primeira etapa estão hospitais de Estados com mais recursos, como Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, enquanto Estados que enfrentam problemas nos serviços de emergência, como Rondônia e Pará, ficaram de fora da fase inicial do projeto.

Hoje o ministro Alexandre Padilha esteve no Rio para visitar os primeiros hospitais a assinarem convênio com o governo federal - o Hospital Estadual Albert Schweitzer, na zona oeste, e o Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul, que já adota as regras que o ministério quer estender às outras emergências, como acolhimento de pacientes, triagem de acordo com o risco e leitos de UTI regulados por uma central.

"O único recurso que pode ter poder redistributivo, de trazer equilíbrio entre os Estados, é o recurso federal. É fundamental que o recurso federal sirva para fazer esse balanço. Mas por fatores políticos e institucionais, isso não ocorre", afirmou a professora Ligia Bahia, vice-presidente da Associação Brasileira de Pós-Graduação de Saúde Coletiva, que integra o CNS.

O programa prevê incentivo anual de R$ 3,6 milhões para custear a ampliação e qualificação da emergência e mais R$ 300 mil mensais para instalar um Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar, setor que ficará responsável por fazer diagnósticos e solucionar os principais problemas da emergência.

Os hospitais que fazem parte do programa podem pleitear ainda outros R$ 3 milhões para aquisição de equipamento e reforma. "O programa está focado nas maiores urgências e emergências, as que têm um papel mais decisivo no serviço de saúde mais crítico, para salvar as vidas. O Miguel Couto é conhecido por atendimento de trauma, que atende problemas neurocirúrgicos e cirurgia vascular", afirmou o ministro Alexandre Padilha.