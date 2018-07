Critérios de desempate do Carnaval de SP são definidos A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo definiu hoje a ordem dos critérios de desempate para as agremiações do Grupo Especial e do Grupo de Acesso que participaram do Carnaval 2012. Durante reunião com as 22 escolas, realizada na tarde de hoje, nove quesitos foram sorteados, um a um.