Criticada suspensão de kit anti-homofobia O coordenador do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids no Brasil (Unaids), Pedro Chequer, classificou como um retrocesso a decisão do governo federal de suspender a distribuição de material educativo com mensagens anti-homofobia e de incentivo ao uso da camisinha. "Recebemos a notícia com desapontamento e surpresa. Esperamos que a decisão seja revista."