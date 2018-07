Criticado, Código Florestal vai a plenário na terça-feira Produtores de camarão e de cacau lideraram os lobbies na última etapa de análise da reforma do Código Florestal antes da votação das regras de proteção do meio ambiente no plenário do Senado, prevista para terça-feira. O projeto poderá ser alterado para admitir a produção de peixes e crustáceos em Áreas de Preservação Permanente (APPs), assim como a produção de cacau.