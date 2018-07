Críticas à Igreja causam polêmica na PUC-PR

A polêmica começou depois que uma carta de um aluno seminarista, que não se identificou, foi publicada em um blog religioso. No texto, o autor acusa o professor de Filosofia Francisco Verardi Bocca de dizer blasfêmias e desrespeitar os dogmas da Igreja. O professor teria dito que "a eucaristia é um baseado, que o padre vai passando de mão em mão… É uma droga lícita…". Em outro trecho, diz: "Esse papa é tão ruim que nem Deus gosta dele". O post foi publicado no blog fratresinunum.com em 18 de outubro e recebeu quase 60 comentários de apoio.

Fontes ligadas à PUC afirmaram que um representante do papa chegou a pedir esclarecimento da direção da universidade. A instituição nega e se manifestou por meio de nota. "A universidade é um lugar de debate e de discussões da ciência, que preza pelo pluralismo ético, filosófico e religioso, características que fazem parte do que é ser acadêmico." Além disso, reiterou a independência do corpo docente. "A condução das aulas pelos professores e os seus comentários se dá em um debate acadêmico e as citações do referido blog estão sendo divulgadas fora desse contexto", concluiu.

Os professores encaminharam na última semana uma carta aberta para a reitoria. "Repudiamos a reiterada e sistemática campanha difamatória efetivada por carta e publicações anônimas que têm atingido a PUC-PR, o curso de Filosofia (graduação, mestrado e doutorado) e professores, especialmente o prof. dr. Francisco Bocca." / JULIO CESAR LIMA, ESPECIAL PARA O ESTADO