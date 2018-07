Críticas de Hillary a Teerã se contrapõem a ofertas de Obama

Um dia depois de Hillary advertir que o Irã estava se tornando uma "ditadura militar", autoridades em Teerã investiram contra os EUA. O chanceler Manouchehr Mottaki denunciou os comentários como "nova artimanha" cuja finalidade é "desviar a opinião pública na região". O presidente Mahmoud Ahmadinejad observou que o orçamento militar americano é 80 vezes maior que o do Irã.

Hillary, inflexível, disse a estudantes na faculdade para mulheres de Dar al-Hekma que "as dúvidas se avolumam" em torno das ambições nucleares do Irã. "Teerã ameaçou outros países, incluindo o reino saudita. Financiou terroristas que lançaram ataques em terras de outros países, incluindo o reino saudita. Hoje, o Irã é o maior patrocinador do terrorismo no mundo. Você tem de se perguntar: por que estão fazendo isso?"

Há muito tempo Hillary adota uma linha dura no caso do Irã. Nas primárias democratas de 2008, ela foi muito mais agressiva do que seu rival, Obama, e demonstrou ceticismo toda vez que ele propunha uma aproximação com a República Islâmica. Na sua primeira viagem ao Oriente Médio como secretária de Estado, em março, ela questionou se a boa vontade de Obama com o Irã tinha alguma ressonância em Teerã.

No ano passado, na Tailândia, Hillary ressuscitou uma ideia da sua campanha, de criar um "guarda-chuva de segurança" para o Golfo, ampliando a proteção nuclear que hoje é garantida à Europa, Japão e Coreia do Sul. Agora, ela falou novamente em uma defesa robusta a países como Arábia Saudita e Catar contra o Irã.

A Casa Branca sempre afirmou estar aberta ao diálogo com o Irã, mesmo sob descontentamento do mundo árabe e de Israel. Talvez não saibamos nunca se o Irã seria mais receptivo se não estivesse lutando para conter o movimento de oposição que surgiu depois das contestadas eleições de junho. A mão estendida de Obama parecia levar a um real debate na elite de Teerã.

Hillary afirmou que existe algo de "intrigante" na recusa do Irã em reunir-se com as grandes potências. Mesmo no auge da Guerra Fria, ela observou, EUA e URSS mantiveram negociações sobre armas nucleares.

Essa linguagem dura é arriscada. Os líderes iranianos - que gostariam de ver enterrada a retórica da aproximação - podem usar as observações da secretária de Estado para, novamente, retratar os EUA como "o inimigo". Os críticos podem questionar a credibilidade de Hillary - perguntando, como fez uma estudante na terça-feira, por que os EUA são contrários a armas nucleares no Irã, mas nada fazem com relação aos estoques de Israel.

E comentaristas árabes podem observar a ironia que existe no fato de Hillary falar sobre uma nascente "ditadura militar" no Irã, no mesmo dia em que visitou um regime autocrático como o Catar e, logo em seguida, um outro, a Arábia Saudita.

Glen Kessler é especialista em questões diplomáticas