'Críticas são político-eleitorais', diz Cerri

Em entrevista ao Estado, o secretário de Saúde de São Paulo, Giovanni Guido Cerri, afirmou que as críticas feitas ao projeto de lei que transforma o Hospital das Clínicas (HC) da USP em autarquia de regime especial - aprovado anteontem na Assembleia Legislativa - têm "claros objetivos político-eleitorais".

O texto, que ainda depende da sanção do governador Geraldo Alckmin, dá mais autonomia administrativa para o HC gerir seus recursos humanos e a compra de insumos e medicamentos. Alguns especialistas, no entanto, avaliam que o projeto também legitima o atendimento a planos de saúde - sistema conhecido como "porta dupla" - ,que existe há mais de 20 anos no hospital. Hoje, cerca de 3% dos atendimentos são particulares. A receita gerada (cerca de R$ 100 milhões) corresponde a 9% do orçamento. O complexo realiza 1,4 milhão de consultas ambulatoriais por ano, atende 260 mil emergências médicas, 70mil internações e 40 mil cirurgias.

"Confesso não entender como um assunto tão sério, que diz respeito ao aperfeiçoamento da gestão do principal hospital do País, com benefícios diretos à assistência médica prestada a seus usuários, seja objeto de críticas rasas, sem fundamento e com claros objetivos políticos-eleitorais. Isso muito me entristece", diz Cerri. Segundo ele, que também é presidente do Conselho Deliberativo do HC, mas está afastado do cargo, não há intenção de priorizar atendimentos a pacientes de convênios no HC,

Para a especialista em saúde pública Ligia Bahia, a modernização da gestão do hospital é positiva. No entanto, continua, somente após a regulamentação da lei será possível saber se essa autonomia também não será usada para ampliar o atendimento a planos de saúde.

Para o médico Gilson Carvalho, o fato de o texto dizer que é obrigatória a priorização da prestação de serviços aos usuários do SUS é sinal que o hospital "terá outros clientes". "Onde ficou o limite de outros clientes? É uma autorização em branco."