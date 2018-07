Crítico de teatro morre aos 91

Crítico, cenógrafo, figurinista, ator e professor, Clóvis Garcia foi um dos principais divulgadores do teatro infantil, especialmente por assinar uma coluna especializada no Estado (entre 1972 e 1986) e no Jornal da Tarde (de 1980 a 1990). Garcia morreu anteontem, aos 91 anos. Foi enterrado no mesmo dia.

Iniciou sua carreira no teatro em 1950, quando fundou o Grupo de Teatro Amador, o GTA. Quatro anos depois, fez um curso de cenografia ministrado no Museu de Arte de São Paulo, o Masp. Iniciou sua atividade como crítico teatral em 1951, quando passou a assinar uma coluna na revista O Cruzeiro, na qual trabalhou até 1958.

Segundo informa a enciclopédia do site do Itaú Cultural, Garcia trabalhou como ator de algumas montagens do GTA, realizando também várias cenografias para o grupo. Atua em Arsênico e Alfazema, de Joseph Kesselring, com direção de Adolfo Celi, pelo Teatro Brasileiro de Comédia, em 1949.

Em 1957, fez os cenários de Três Anjos Sem Asas, de Albert Hussan, direção de Sergio Cardoso, produção Companhia Nydia Licia-Sergio Cardoso.

Foi também professor de história de teatro do Departamento de Teatro Popular do Sesi, onde executou diversas cenografias.