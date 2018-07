Crivella apóia Paes e diz não estar interessado em cargos Após nove dias de silêncio, o candidato derrotado no primeiro turno das eleições à prefeitura do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB) declarou apoio a Eduardo Paes (PMDB). A decisão de Crivella sedimenta a aliança da base do governo Luiz Inácio Lula da Silva a favor do peemedebista no Rio, contra Fernando Gabeira (PV), que tem o apoio da oposição ao governo federal, representada por PSDB-DEM-PPS. Paes já havia fechado acordo com PT, PCdoB, PSB e PDT. Em carta enviada a Paes, Crivella disse não estar interessado em "cargos ou vantagens" no caso da vitória do novo aliado. "Fique claro, portanto, que a razão desse apoio não são cargos ou vantagens, mas a esperança que todos temos e sentimos, que alcança do Presidente da República ao mais modesto filiado do menor partido da nossa coligação, de que na sua administração serão mantidas e ampliadas as políticas sociais do nosso governo". O evangélico afirmou também que esperou o posicionamento político do presidente Lula para oficializar o apoio. E aproveitou a oportunidade para criticar o atual prefeito, Cesar Maia, e seu gosto por grandes obras públicas. "A redução e superação de nossa desigualdade não se obtém dando esmola nos sinais de trânsito ou com a caridade e a piedade religiosa. Muito menos erguendo monumentos ao ego desvairado e cego e à ambição desmedida e insaciável de um governante de costas para o povo e surdo aos seus anseios mínimos e legítimos". (Reportagem de Carla Marques)