Crivella diz estar preocupado com segurança no DF

Crivella foi condecorado hoje com a medalha do Pacificador, em cerimônia no Quartel General do Exército, onde foi comemorado o Dia do Soldado.

O ministro não quis comparar a violência de Brasília à do Rio de Janeiro, mas alerta que está caminhando para isso. "No Rio de Janeiro, infelizmente, a violência é maior do que aqui, mas nós estamos caminhando para isso. Precisamos tomar providências" .

Deborah Crivella Lopes foi vítima de um sequestro relâmpago na tarde da última quarta-feira na Asa Sul, região central de Brasília. Ao depor na Polícia Civil do DF, ela relatou que foi abordada por um homem armado quando estacionava seu carro, um Hyundai, em frente a uma loja na quadra 408 Sul, por volta das 15 horas. O homem teria entrado no carro e a levado para a cidade-satélite de Ceilândia, onde Deborah conseguiu escapar, por um momento de distração do sequestrador, que parecia drogado.