Crivella, do PRB, é indicado para Ministério da Pesca

O PRB, partido aliado de Dilma, não ocupava nenhum ministério do governo.

"A mudança permite a incorporação ao Ministério de um importante partido aliado da base do governo", informou a Presidência em nota.

Luiz Sérgio foi nomeado ministro da Pesca e Aquicultura em junho do ano passado. Antes, era ministro da Secretaria de Relações Institucionais, pasta responsável pela articulação política do governo, mas deixou o cargo diante de um desempenho considerado fraco e após a saída de Antônio Palocci do comando da Casa Civil, diante de denúncias de tráfico de influência.

A data de posse do novo ministro não foi divulgada.

