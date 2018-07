Crivella e Gabeira disputam vaga no 2o turno, diz Datafolha Os candidatos Marcelo Crivella (PRB) e Fernando Gabeira (PV) disputam uma vaga para enfrentar Eduardo Paes (PMDB) no segundo turno das eleições para a prefeitura do Rio de Janeiro, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada na quarta-feira. Os dois estão em empate técnico, mostra a sondagem com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Crivella teve oscilação positiva de um ponto, para 19, enquanto Gabeira teve variação favorável de 15 para 17 pontos percentuais. Paes, candidato apoiado pelo governador Sergio Cabral, segue com 29 pontos percentuais de intenção de voto, segundo o Datafolha. Jandira Feghalli (PCdoB) segue distante da disputa do segundo turno, somando 12 pontos percentuais contra 13 da sondagem anterior, diz o instituto. Solange Amaral (DEM) tem 5 por cento, Alessandro Molon (PT) conta com 4, Chico Alencar (PSOL) soma 2 pontos e Paulo Ramos, 1 ponto, de acordo com o Datafolha. Nas simulações de segundo turno feitas pela pesquisa, Paes lidera. Contra Gabeira, o peemedebista venceria por 53 a 33 por cento. Se o embate for com Crivella, a vantagem dele é de 58 a 29 pontos percentuais. (Reportagem de Maurício Savarese)