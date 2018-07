Crivella lamenta 'contaminação política' de obras no Rio O senador Marcelo Crivella (PRB-RJ), pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, divulgou nota em que afirma respeitar a decisão da Justiça Eleitoral de suspender os trabalhos do projeto Cimento Social, que estavam em execução no Morro da Providência, no centro da capital fluminense, mas lamentou que as obras tenham sido "contaminadas pela proximidade da disputa eleitoral". Foi na Providência que militares do Exército que garantiam a realização das obras detiveram três jovens e os entregaram a traficantes do rivais do Morro da Mineira, onde foram assassinados. Os trabalhos de recuperação de estruturas e fachadas de moradias foram suspensos hoje pelo juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), Fábio Uchôa, que viu nelas propaganda eleitoral a favor de Crivella. O caráter eleitoreiro do projeto, segundo Uchôa, está no fato de que panfletos com fotos do senador sobrepostas às obras eram distribuídos no morro. No comunicado, Crivella nega conotação eleitoreira ao projeto, diz que quer vê-lo transformado em lei e que já apresentou ao Senado proposta nesse sentido, no ano passado. O projeto, segundo ele, estende os benefícios do Cimento Social a moradores de todas as áreas de risco de todas as cidades brasileiras. Desemprego O senador afirma que respeita e acata a decisão da Justiça Eleitoral, mas lamenta "que obra tão importante para a melhoria das condições de vida de 782 famílias tenha sido paralisada por causa da contaminação do debate político provocado pela proximidade da disputa eleitoral". As obras foram propostas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em maio do ano passado e iniciadas em dezembro. Na nota, Crivella lamenta a suspensão da reforma das casas, "o que pode deixar sem emprego cerca de 150 trabalhadores contratados para trabalhar na recuperação da estrutura e da fachada das casas, inclusive moradores do próprio Morro da Providência".