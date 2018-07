CRM está isento de avaliar cirurgia

O Conselho Regional de Medicina de Goiás está desobrigado de avaliar casos de pacientes que queiram se submeter à técnica cirúrgica desenvolvida pelo médico goiano Áureo Ludovico de Paula e que promete curar diabete. O médico, no entanto, continua proibido de aplicá-la até que o Conselho Federal de Medicina reconheça o procedimento ou que a Justiça defina o caso.

Nesta semana, o desembargador federal Daniel Paes Ribeiro acatou parcialmente recurso apresentado por De Paula contra a decisão liminar que suspendeu a cirurgia.

Embora ainda não seja reconhecida, a técnica, batizada de gastrectomia vertical com interposição ileal, já foi realizada em centenas de pacientes, entre eles o apresentador Fausto Silva. Em janeiro, a Justiça Federal de Goiás suspendeu em caráter liminar a realização do procedimento até que De Paula submeta a técnica à análise do Conselho Federal de Medicina e do Comitê Nacional de Ética em Pesquisa.

A liminar determinava ainda que o procedimento só poderia ser feito em caso de urgência e com autorização de comissão do Conselho Regional de Medicina de Goiás. Estipulava pena de R$ 100 mil por paciente caso a decisão fosse descumprida.

Mas, como foi acatado o recurso do CRM-GO em que o órgão afirma não ser de sua competência criar tal comissão, o desembargador decidiu anteontem suspender o item da liminar que obrigava de Paula a pedir autorização do conselho para realizar a cirurgia.

No entendimento da promotora Lea Batista de Oliveira, autora da ação civil pública que pedia a proibição da cirurgia, a nova decisão foi mais prejudicial a De Paula, que fica proibido de realizar o procedimento até em caráter de urgência. "O MP entende que De Paula não pode operar. Fica valendo a multa e, se tivermos notificação de que ele está operando, vamos fazê-lo pagar", afirma a promotora.

Já o advogado do médico, Antonio Carlos de Almeida Castro, entende que a decisão libera o procedimento até que o a câmara técnica do Conselho Federal de Medicina decida se ele é experimental ou não.

Consultado pelo Estado, o advogado Julio Lemos afirmou que há certa "contradição formal" na sentença, o que daria margem para um embargo de declaração - uma espécie de recurso do recurso.