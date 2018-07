CRM investiga médicos que atenderam sargento gay O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal determinou a abertura de um processo ético profissional contra 18 médicos que atenderam o sargento Laci Marinho de Araújo no Hospital Geral de Brasília, entre 2006 e 2008. Araújo tornou-se conhecido em 2008, quando afirmou ser perseguido pelo Exército por causa de sua relação afetiva com outro militar, o então sargento Fernando Alcântara. Pouco depois do episódio, Araújo foi preso por deserção. Os 18 médicos atenderam o sargento em períodos diversos.