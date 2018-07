Croácia goleia Camarões por 4 x 0 e decidirá vaga com México

Ivica Olic colocou a Croácia à frente aos 11 minutos e Ivan Perisic aproveitou uma saída errada do goleiro camaronense Charles Itandje para ampliar no começo do segundo tempo.

Uma desmarcado Mario Mandzukic fez o terceiro de cabeça e ele mesmo fechou o placar aos 28 da etapa final.

Camarões, que venceu apenas um jogo em cinco Copas do Mundo após sua participação heróica em 1990, ficou com 10 homens em campo cinco minutos antes do intervalo, quando Song acertou uma cotovelada em Mandzukic em uma jogada no meio-campo.

Sem o atacante Samuel Eto'o, machucado, a equipe africana pouco ameaçou o adversário.

Brasil e México têm quatro pontos no Grupo A, com Croácia, derrotada pelos brasileiros por 3 x 1 na estreia, com três pontos, e Camarões sem nenhum depois de dois jogos.

Uma vitória da Croácia contra os mexicanos em Recife na segunda-feira coloca o time europeu nas oitavas-de-final pela primeira vez desde que chegou às semifinais em 1998.

(Por Zoran Milosavljevic)