Crocodilo ataca turista na Austrália; veja

Um turista sueco saiu ileso de um ataque de um pequeno crocodilo quando nadava em um parque nacional na Austrália.

Um amigo do turista atacado conseguiu captar em vídeo as imagens do réptil saltando sobre ele em uma lagoa do Parque Nacional Litchfield, no norte do país.

O turista conseguiu nadar e se safar do animal. Apesar do susto, ele e seus amigos conseguiram achar graça na situação.

