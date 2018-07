Cronograma de retirada será mantido, diz general O comandante das forças militares americanas no Iraque, general Ray Odierno, anunciou ontem que o cronograma de retirada do país até o fim de 2011 está mantido. O plano dependia do êxito da realização das eleições parlamentares de domingo. "A menos que haja um evento catastrófico, não vemos mudança", disse Odierno. "Acreditamos que estamos bem no caminho para isso. Achamos que isso (as eleições) foi mais um marco."