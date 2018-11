CRONOLOGIA-Os 17 anos do governo Kim Jong-il na Coreia do Norte

A seguir, uma cronologia de seu governo:

Julho de 1994 - Kim Il-sung morre de infarto aos 82 anos, levando o filho Kim Jong-il ao poder de facto, na primeira sucessão dinástica comunista.

Outubro de 1994 - O governo norte-americano do presidente Bill Clinton assina um acordo com a Coreia do Norte para congelar o programa nuclear do país em troca de assistência.

Junho de 2000 - O presidente da Coreia do Sul, Kim Dae-jung, e Kim Jong-il encontram-se em Pyongyang e selam um pacto para reduzir a tensão e manter encontros das famílias separadas pela Guerra da Coreia.

Março de 2001 - A Coreia do Norte adia por tempo indeterminado as conversações com a Coreia do Sul depois que o novo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, determina a revisão da política em relação à Coreia do Norte.

Janeiro de 2002 - No discurso do Estado da União, Bush classifica a Coreia do Norte, o Irã e o Iraque como o "eixo do mal". A Coreia do Norte afirma que a declaração é o equivalente a uma declaração de guerra.

Dezembro de 2002 - A Coreia do Norte anuncia que planeja reiniciar o reator de Yongbyon. Até o fim do mês, desativa os equipamentos de vigilância da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) no país e expulsa os inspetores da agência.

Janeiro de 2003 - A Coreia do Norte abandona o Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP).

Setembro de 2005 - O governo norte-coreano fecha um acordo com China, Japão, Rússia, Coreia do Sul e Estados Unidos para "abandonar todas as armas nucleares e os programas nucleares existentes" e retornar ao TNP.

Outubro de 2006 - A Coreia do Norte faz seu primeiro teste nuclear.

Fevereiro de 2007 - A Coreia do Norte concorda em começar a desativar seu reator e permite a volta dos inspetores nucleares da Organização das Nações Unidas (ONU) em troca de assistência.

Agosto de 2008 - Acredita-se que Kim tenha sofrido um derrame que o mantém distante do olhar público por meses.

Agosto de 2008 - O governo norte-coreano diz que reverterá a desativação das instalações de Yongbyon.

Outubro de 2008 - Os Estados Unidos anunciam que retirarão a Coreia do Norte da lista dos países patrocinadores do terrorismo, seguindo um acordo verbal sobre desarmamento. Em pouco tempo, a AIEA tem acesso a instalações chaves de Yongbyon.

Abril de 2009 - A Coreia do Norte lança um foguete multi-estágios. Uma semana depois, o conselho de segurança da ONU condena a Coreia do Norte.

- Um dia depois, a Coreia do Norte anuncia que abandonará as conversações nucleares a seis partes e reativará Yongbyon. O país expulsa os inspetores da ONU.

Maio de 2009 - A Coreia do Norte diz ter feito um teste nuclear.

Março de 2010 - Uma corveta da Marinha sul-coreana afunda, matando os 46 marinheiros a bordo. A Coreia do Sul anuncia em maio que uma investigação apontou que o Norte torpedeou a embarcação.

Maio de 2010 - Kim afirma que permanece comprometido com a "desnuclearização" da península, durante uma visita à China.

Agosto de 2010 - Kim visita a China, encontra-se com o presidente chinês, Hu Jintao, na cidade de Changchun, no nordeste do país.

Setembro de 2010 - Kim sagra seu filho caçula, Kim Jong-un, como sucessor em uma conferência do Partido dos Trabalhadores.

Outubro de 2010 - Kim Jong-un participa de um treinamento militar.

Maio de 2011 - Kim Jong-il e os líderes da China prometem que a aliança dos países "selada em sangue" passará aos sucessores.

Agosto de 2011 - Na China, Kim diz que está disposto a retomar as conversações nucleares. Dias antes, o presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, conversa sobre o programa nuclear norte-coreano com Kim na Sibéria.

Setembro de 2011 - Kim e Kim Jong-un comemoram o 63º aniversário da fundação do Estado e passam em revista uma parada militar.

Dezembro de 2011 - Kim morre no dia 17 de dezembro e é sucedido dois dias depois pelo seu terceiro filho, Kim Jong-un, um "grande sucessor".

(Reportagem de David Cutler)