Cruz Vermelha diz que comboio de ajuda chegou a Homs, na Síria

"Estamos em Homs nos preparando para entrar em Baba Amro", afirmou a porta-voz chefe do CICV, Carla Haddad, em Genebra, na Suíça.

Mais cedo, o CICV afirmou que seu comboio de sete caminhões carregados com comida e outras produtos estava indo da capital Damasco para Homs, onde voluntários e ambulâncias do Crescente Vermelho aguardavam para entrar em conjunto no distrito.

O objetivo era começar a entregar ajuda vital e retirar doentes e feridos que precisam de atenção médica.

(Reportagem de Stephanie Nebehay)