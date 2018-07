Cruz Vermelha negocia trégua para levar ajuda a civis na Síria

"O CICV está estudando várias possibilidades para oferecer ajuda humanitária necessária com urgência. Isso inclui um cessar-fogo dos conflitos nas áreas mais atingidas para facilitar o acesso rápido do Crescente Vermelho e do CICV às pessoas necessitadas", disse a porta-voz chefe do comitê, Carla Haddad.

Fontes diplomáticas disseram à Reuters que o CICV -com sede em Genebra, na Suíça, e a única agência internacional que tem agentes humanitários na Síria- quer um cessar-fogo de duas horas em pontos importantes como Homs, onde os opositores estão sob ataques há semanas.

As conversas com as autoridades sírias e "todos aqueles envolvidos nos combates" seguem confidenciais, disse Carla, sem dar mais detalhes.

Desde o início da revolta contra o presidente sírio, Bashar al-Assad, há 11 meses, a agência humanitária independente distribuiu alimentos e produtos médicos a civis de cidades como Deraa e Homs.

Mas com a intensificação da repressão nas últimas semanas, as ambulâncias do Crescente Vermelho sírio tiveram mais problemas para chegar às regiões controladas pelos rebeldes e retirar o cada vez maior número de feridos, segundo o CICV.

A organização indicou na semana passada que algumas áreas sofrem graves desabastecimentos de comida.

