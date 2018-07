Cruz Vermelha pede US$1,7 bi para trabalhos humanitários em 2015

LONDRES (Fundação Thomson Reuters) - O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) pediu, nesta quinta-feira, por um recorde de 1,6 bilhão de francos suíços (1,66 bilhão de dólares) para responder às crises humanitárias no ano que vem na Síria, no Sudão do Sul, no Afeganistão, no Iraque, na Somália e em outras zonas de conflito.

O CICV disse que a operação mais custosa de 2015 será na Síria, onde mais de três anos de combates deslocaram 7,2 milhões de pessoas dentro do país e levaram 3,3 milhões a saírem do pais, principalmente para nações vizinhas como Líbano e Jordânia.

O CICV espera destinar 164 milhões de francos suíços (170 milhões de dólares) apenas para a Síria.

“Estamos testemunhando novos tipos de crises, em novas combinações, frequentemente com uma dimensão regional. Não estamos mais simplesmente enfrentando um conflito tradicional armado interno ou internacional”, disse o presidente do CICV, Peter Maurer, em um comunicado.

“Ganhar acesso e proximidade a um número cada vez maior de pessoas necessitadas, ao mesmo tempo lidando com limitações de segurança cada vez mais severas, é um desafio fundamental para nós."

O CICV, uma das organizações humanitárias mais conhecidas do mundo, que distribui ajuda de emergência e ajuda vítimas de conflito e violência, disse que o apelo desta quinta-feira era 25 por cento maior do que o pedido por recursos no início do ano passado.

(Por Katie Nguyen)