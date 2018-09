Cruz Vermelha vai atuar em alagamentos em SP A Prefeitura de São Paulo assinou ontem o decreto que criou o Plano Chuvas de Verão contra enchentes, com duração até 15 de abril de 2009. Este ano, o município conta com auxílio de voluntários para reduzir os estragos de possíveis enchentes nos próximos meses. O objetivo é trabalhar na prevenção para evitar desastres. Para isso, além das palestras que serão realizadas nas comunidades e escolas, cartazes com orientações sobre o que fazer antes, durante e depois da chuva serão fixados nos 15 mil ônibus da cidade. A Cruz Vermelha é a principal aliada do programa. A sede da entidade internacional treina 60 voluntários para atuar em situações de emergência. Os voluntários, porém, não trabalharão nas áreas do desastre, mas darão suporte na logística de materiais, alimentos, equipamentos e pessoas, cadastrarão famílias afetadas, administrarão abrigos (para desalojados) e, se necessário, podem prestar os primeiros socorros às vítimas. As informações são do Jornal da Tarde.