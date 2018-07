Cruza de jérsei com gir leiteiro melhora o leite

Com o objetivo de desenvolver um animal de menor porte, porém com potencial de produção de leite em grande volume e qualidade, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, está testando, em sua unidade experimental de Mococa (SP), o cruzamento entre as raças gir leiteiro e jérsei.

Entre as raças zebuínas leiteiras, segundo explica o pesquisador do Polo Nordeste Paulista da Apta, Aníbal Vercesi Filho, o gir leiteiro destaca-se pela quantidade de sólidos (gorduras e proteínas) encontrados no seu leite.

"Já a jérsei, entre as raças europeias especializadas, é reconhecida também por essa característica", diz o pesquisador Vercesi, principal responsável pelo projeto.

De acordo com o especialista, o objetivo do experimento é reunir num único animal as características das duas espécies, resultando assim num mestiço com alto potencial de produção de leite de qualidade. "E cada vez mais a remuneração paga ao produtor será balizada na qualidade do leite, ou seja, na quantidade de sólidos presentes no produto", destaca o pesquisador.

Vercesi também chama a atenção para o fato de que as vacas nascidas desse cruzamento costumam ser menores, o que é mais uma vantagem, principalmente para pequenos produtores. "Com um animal um pouco menor fica mais fácil de trabalhar em um sistema de pastejo rotacionado. Além disso, também é possível ter um número maior de animais pastando na mesma área, o que se reflete em maior produtividade de leite num mesmo espaço de pasto".

Metodologia. Para comprovar esses resultados, Vercesi irá comparar o leite produzido pelo mestiço entre gir leiteiro e jérsei com o leite obtido do cruzamento entre o gir leiteiro e o holandês, que é hoje o cruzamento mais comum quando o assunto é produção de leite. "Estamos formando os dois grupos de animais para montar uma estação de monta na mesma época e comparar os resultados simultaneamente", explica. A expectativa do pesquisador é a de que os resultados possam ser divulgados em um ou dois anos. "A partir daí vamos incentivar os pequenos produtores a trabalhar com a nova espécie."

Ao todo, o Polo Nordeste Paulista da Apta possui 51 matrizes de gir leiteiro. Os cruzamentos são feitos por um touro reprodutor vindo da unidade da Apta de Ribeirão Preto (SP), onde há um rebanho da espécie, e também por meio de inseminação artificial.

Além do projeto de cruzamento de gir leiteiro com jérsei, o Polo Nordeste Paulista da Apta é colaborador do Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro (PMNGL), realizado em parceria com a Associação Brasileira de Criadores de Gir Leiteiro (ABCGIL) e a Embrapa Gado de Leite.

Entre os resultados deste projeto, o pesquisador Vercesi cita o resgate do rebanho de gir pertencente ao Estado, que teve o seu controle leiteiro oficial interrompido desde 1998 e que hoje já está na segunda geração de vacas e touros leiteiros.

PARA LEMBRAR

Raça girolando existe desde a década de 1940

O cruzamento das raças gir e holandesa é o mais disseminada no Brasil para a produção de leite. O animal obtido nesse cruzamento é chamado de girolando. Ao todo, de acordo com estimativas da Associação de Brasileira dos Criadores de Girolando, a raça é responsável por 80% da produção total de leite no brasil.

Segundo a entidade, a origem do primeiro exemplar de girolando que se tem notícia não é muito antiga. Data da década de 1940, quando criadores procuravam unir a rusticidade de um com a produtividade do outro. A partir daí, a multiplicação desses animais foi acelerada e atualmente é possível encontrar a raça em todas as regiões produtoras de leite do País.