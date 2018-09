Cruza rara de tigres nasce na Austrália

Um raro filhote de tigre-de-bengala com tigre-de-sumatra nasceu há 12 semanas em um parque na cidade de Cairns, na Austrália.

O pequeno Pi foi apresentado à imprensa mundial nesta terça-feira.

Ele ainda se diverte com seus ossos de pelúcia e é alimentado por tratadores com mamadeiras.

Nas próximas semanas, deve começar a socialização com outros tigres do parque, que será fundamental para o desenvolvimento do felino.