DANIELA DO CANTO, Agencia Estado

A Rua Eça de Queiróz foi bloqueada no cruzamento com a Rua Domingos de Morais. Conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), há lentidão por aproximação no local. O desvio deve ser feito pelas ruas Azevedo Macedo e Cubatão.