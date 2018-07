Cruzeiro cobra explicação de Kléber

A diretoria do Cruzeiro vai se reunir hoje com o atacante Kléber e cobrar explicações sobre sua participação na festa de uma das torcidas organizadas do Palmeiras, no sábado.

Mais do que a presença do atacante numa confraternização de torcedores de seu ex-clube, que enfrenta os mineiros amanhã, em Belo Horizonte, o que incomodou os dirigentes foi o fato de ele ter participado de uma partida na festa.

Kléber se recupera de dores no púbis e está há mais de um mês sem atuar. O último jogo foi na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, no dia 20 de agosto. "O que nos preocupou mais foi a questão de ele ter disputado essa pelada. Ele está se recuperando de uma contusão e ficou cinco jogos sem atuar pelo Cruzeiro", observou o diretor de comunicação do clube, Guilherme Mendes. Se o caso for considerado uma indisciplina, segundo Mendes, o atacante poderá ser multado. "A diretoria vai conversar com ele amanhã (hoje) para saber o que realmente aconteceu."

O diretor, porém, não acredita em punição. "O fato de ele ter ido a uma confraternização, mesmo com torcida, isso aí o Cruzeiro entende que é o direito do homem, ele está na folga dele e faz o que bem entender."

Kléber minimizou o ocorrido e disse que em nenhum momento pôs em risco sua recuperação. "Pediram pra eu brincar um pouco, mas não foi nada sério, não. Eu nem corri, foi mais um negócio ali para estar presente mesmo, para poder prestigiar e incentivar o campeonato deles (da Mancha Alviverde). Não houve esforço nenhum."

O atacante assegura que iria em outras festas, se convidado. "Eu tenho amigos lá. Ontem (domingo) também houve festa do Corinthians e eu estive presente. Não vejo problema nenhum em ter amigos em outros clubes ou em outras entidades. Não vai mudar em nada a minha relação com o Cruzeiro."