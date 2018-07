Cruzeiro derrota o Grêmio e mantém vice-liderança Com dois gols do atacante Marcelo Moreno, o Cruzeiro venceu o Grêmio hoje, por 2 a 0, no Mineirão, e permanece no encalço do São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o time mineiro continua isolado na vice-liderança, com 45 pontos, nove a menos que o Tricolor, que hoje bateu o Vasco por 2 a 0, em São Januário. O Cruzeiro, porém, tem um jogo a menos que o líder da competição. O Grêmio, que permanece com 38 pontos, conheceu sua nona derrota no campeonato. Sem os respectivos técnicos nos bancos de reservas - Dorival Júnior e Mano Menezes, ambos suspensos -, os dois times foram dirigidos da beira do gramado por auxiliares. No primeiro tempo, o Cruzeiro enfrentou muitas dificuldades ofensivas diante da forte marcação do Grêmio. Mas aos 38 minutos, Maicosuel cobrou escanteio e Marcelo Moreno subiu por trás dos zagueiros gremistas e cabeceou para fazer 1 a 0. Aos 20 minutos do segundo tempo, Marcelo Moreno recebeu um lançamento, driblou e chutou de perna esquerda, ampliando para o Cruzeiro.