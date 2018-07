O Cruzeiro do Sul está sob intervenção do Banco Central desde junho depois de ter identificado o comprometimento da situação econômico-financeira do banco e "grave violação de normas" pela instituição .

Na época da decretação da intervenção, o BC estimou um rombo de pelo menos 1,2 bilhão de reais nas contas do Cruzeiro do Sul.

(Por Alberto Alerigi Jr.)