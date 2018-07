Cruzeiro do Sul diz que ainda não é possível precisar perdas

O jornal O Estado de S. Paulo publicou no sábado que as perdas do banco chegam a 2,5 bilhões de reais, o dobro do que o Banco Central estimou em junho ao decretar a intervenção na instituição por supostas fraudes.

No comunicado, a instituição afirma que balanço especial ainda está sendo elaborado e que "desconhece a origem e a fonte da informação publicada no jornal".

As ações preferenciais do Cruzeiro do Sul subiram 65 por cento desde o início de julho sob expectativas de que o banco poderia ser vendido. Na sexta-feira, as ações fecharam com uma queda de 1,7 por cento, a 2,36 reais.

Segundo o jornal, as perdas podem aumentar ainda mais à medida que autoridades do BC e do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e auditores da PricewaterhouseCoopers revisam os livros .

No início de junho, Celso Antunes da Costa, diretor do FGC e administrador do banco após a decretação de intervenção na instituição, afirmou que uma liquidação do Cruzeiro do Sul dependeria mais do tipo de passivo do que de seu montante. Na ocasião, ele considerou o cenário de liquidação do banco como improvável .

(Por Alberto Alerigi Jr.)