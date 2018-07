Cruzeiro goleia o Colo Colo e Flamengo bate a Católica Os times brasileiros levaram a melhor sobre os chilenos ontem, pela Libertadores. O Cruzeiro recebeu o Colo Colo no Mineirão e se impôs por 4 a 1. O Flamengo estreou com vitória por 2 a 0 sobre a Universidad Católica, no Maracanã.