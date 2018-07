Cruzeiro joga e ainda sonha O Cruzeiro enfrenta o Barueri, hoje, às 18h30, em Barueri, e tenta fora de casa se reabilitar da derrota para o Palmeiras, no Mineirão. Adilson Batista poderá adotar novo esquema tático, com três zagueiros. O treinador não poderá contar com o volante Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Fabrício, outro volante titular, com problemas físicos, não treinou ontem e é dúvida. Caso não reúna condições, o técnico optará pelo 3-5-2. O time mineiro ainda acredita que é possível lutar por vaga na Libertadores de 2010. O Cruzeiro está em 13.º lugar, com 32 pontos, a 10 do 4.º colocado, o Goiás. Há dois meses, a equipe não perde fora de casa. "Temos de ter os devidos cuidados, porque precisamos melhorar, não dá para perder mais pontos", disse Adilson.