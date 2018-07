Cruzeiro se reabilita de derrota e bate Barueri

Na primeira etapa, o jogo foi muito disputado, com as duas equipes mais preocupadas com a marcação. Além disso, aconteceram muitos passes errados; e as chances de gol foram raras também. Com mais determinação que o adversário, o time mineiro teve a iniciativa, mas nas poucas vezes em que chegou com perigo o goleiro Renê mostrou que está em boa fase e parou o ataque mineiro.

Na segunda etapa, o Cruzeiro voltou mais ofensivo. O Barueri chegou a esboçar alguns bons momentos no ataque, mas a equipe visitante estava mais determinada e acabou chegando ao seu gol, aos 27 minutos: depois de um cruzamento da direita, a zaga do Barueri errou na rebatida e Gilberto apareceu para concluir para a rede.

A partir daí o Barueri tentou reagir e passou a fazer o goleiro Fábio trabalhar. Mas, apesar da pressão nos minutos finais, o time paulista não conseguiu o empate. E pior ainda, teve o atacante Fernandinho expulso nos acréscimos. Os jogadores do Barueri chegaram a reclamar de um pênalti não marcado no final pelo juiz Djalma Beltrami.