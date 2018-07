CSA será a campeã em gases-estufa no Rio

A afirmação foi feita ontem por Emilio La Rovere, da Coppe/UFRJ, na Cúpula dos Prefeitos (C-40), evento paralelo à Rio+20. Segundo o pesquisador, quando estiver no auge de sua capacidade de produção, a siderúrgica vai poluir mais do que a soma dos dois maiores emissores de gases no município em 2005: a mobilidade urbana e o descarte de resíduos.

Questionado sobre o aumento das emissões da CSA e os problemas que isso poderia causar para a cidade alcançar as metas de redução de gases previstas para os próximos anos, o prefeito Eduardo Paes (PMDB) deixou de lado a cordialidade com que sempre tratou grupos empresariais estrangeiros dispostos a investir na cidade.

Ele afirmou que jamais teria autorizado a instalação da siderúrgica - controlada pelo conglomerado alemão ThyssenKrupp - no Rio se a solicitação tivesse ocorrido na sua gestão. A CSA começou a ser construída em setembro de 2006, durante a administração de Cesar Maia.

"O que posso dizer é que se eu fosse prefeito na época, a CSA não teria recebido autorização para estar na minha cidade. Mas eles investiram, estão na cidade do Rio, e, portanto, cabe à prefeitura agora cumprir com o contrato e tentar minimizar os impactos da CSA", disse o prefeito, citando obras de ciclovias, saneamento e linhas exclusivas para ônibus articulados como exemplos de iniciativas para compensar as emissões da siderúrgica.

"A gente tem um passivo já muito grande. A CSA traz outro passivo e a prefeitura tem tido iniciativas pioneiras para poder mitigar investimentos como a CSA", ressaltou o político peemedebista.

Outro lado. Por meio de nota da assessoria de imprensa, a CSA afirmou que produz aço com a menor emissão de CO2 no mundo, se comparada com as demais usinas em produção no planeta. Segundo o texto, a unidade instalada no Rio é a mais moderna em operação atualmente, "graças à avançada tecnologia energética empregada".