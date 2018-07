CSN aumenta preços em 10%

O presidente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Benjamin Steinbruch, confirmou ontem que a empresa aumentou em cerca de 10% os preços do aço para o setor de distribuição, conforme noticiado pela Agência Estado. Segundo ele, este reajuste começou a ser feito neste mês e será aplicado gradualmente até o fim do ano. O executivo explicou que o setor de distribuição concentrou as maiores quedas de preço durante a crise, com queda de até 30%, e por isso está sofrendo os reajustes neste momento.

"A distribuição trabalha com estoques, e foi o segmento mais afetado pelo excesso de oferta de aço", afirmou o empresário em evento promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em São Paulo. Os distribuidores de aço, que atendem a pequena e média indústria, representam cerca de um terço do consumo de aço do País.

Sobre a possibilidade de o governo zerar a alíquota de Imposto de Importação sobre o aço, segundo declarações do ministro da Fazenda, Guido Mantega, o presidente da CSN disse que a medida poderá comprometer os investimentos de longo prazo do setor siderúrgico.

O executivo afirmou que o governo "deve entender" que ainda há grande excesso de produção de aço no mundo, e existem muitos produtos "boiando" em todos os continentes. "O Brasil precisa tomar cuidado para não importar empregos de fora." Apesar de defender a manutenção da alíquota, o empresário disse que as importações não caíram desde que ela foi retomada.

De acordo com Steinbruch, a CSN não aumentou preços para seus clientes industriais (como montadoras e empresas da linha branca) nem poderá fazê-lo até dezembro, porque os contratos expiram apenas no fim do ano. Mas ele acrescentou que as conversas com a indústria de grande porte, que faz suas encomendas diretamente com as usinas, já estão ocorrendo.

Segundo o empresário, aumentos de preço para a indústria vão depender do comportamento do mercado no quarto trimestre. "Se a melhora ocorrer como todos estão falando, deve haver uma correção."