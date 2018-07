CSN disputa aquisição de usinas da Severstal nos EUA

A CSN, que não tem operações de produção de aço nos EUA, anunciou nesta quinta-feira que "está participando de um processo de concorrência privada para eventual aquisição de ativos siderúrgicos da OAO Severstal nos Estados Unidos".

Os ativos são formados pelas usinas produtoras de aço em Dearborn, no Estado de Michigan, e em Columbus, no Mississippi.

A usina em Michigan, segundo a Severstal, emprega cerca de 1.400 funcionários e é capaz de produzir anualmente 3,6 milhões de toneladas de laminados a quente, 2,1 milhões de laminados a frio e 1,1 milhão de toneladas de produtos galvanizados. A unidade, que já passou por sucessivas modernizações, remonta a 1920 e já fez parte da Ford, produzindo componentes para o modelo T, da montadora norte-americana.

Já a usina no Mississippi tem capacidade anual de 3,4 milhões de toneladas de laminados a quente, 1,5 milhão de toneladas de laminados a frio e 1,1 milhão de toneladas de produtos galvanizados.

A capacidade atual de produção de aço da CSN é de cerca de 7,5 milhões de toneladas, incluindo unidades de aços longos compradas pela empresa na Alemanha em 2012.

Atualmente, a CSN mantém nos EUA uma unidade de processamento de aços planos, no Estado de Indiana.

Às 11h22, as ações da CSN exibiam alta de 0,31 por cento, a 9,59 reais, enquanto o Ibovespa mostrava valorização de 0,36 por cento. A empresa também anunciou mais cedo uma renovação de seu programa de recompra de ações.

A Severstal anunciou em meados de maio que estava considerando opções estratégicas sobre seus ativos na América do Norte. Uma fonte com conhecimento da situação disse na época à Reuters que a companhia, segunda maior produtora de aço da Rússia, recebeu ofertas de potenciais compradores para suas operações nos EUA.

O interesse da CSN ocorre depois que a empresa chegou a participar de processo de aquisição de usina de laminação de aço da alemã ThyssenKrupp, no Alabama, Estado vizinho ao Mississippi. A laminadora acabou sendo adquirida por 1,5 bilhão de dólares por consórcio entre Nippon Steel e ArcelorMittal, maior produtor de aço do mundo, em novembro passado.

A Severstal comprou a unidade em Dearborn em 2003, por 285,5 milhões de dólares, e investiu cerca de 1 bilhão de dólares nas instalações. A empresa construiu a unidade de Columbus e a lançou em 2007, investindo 1,5 bilhão de dólares no total. As siderúrgicas geraram receita de 3,9 bilhões de dólares em 2013, 30 por cento das receitas da companhia.

O diário Wall Street Journal noticiou anteriormente que entre os potenciais compradores das unidades estavam a US Steel Corp, além da CSN.

A CSN encerrou o primeiro trimestre com dívida líquida sobre lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 2,66 vezes ante 3,75 vezes no mesmo período de 2013. O endividamento líquido da empresa somava no fim de março 15,79 bilhões de reais ante caixa de 12,89 bilhões.

