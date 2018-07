CSN é multada em R$881 mil por descumprimento de acordo ambiental

Segundo o MPF, "foram identificadas oito áreas sob responsabilidade da CSN que desobedeceram o cronograma de recuperação". Representantes da CSN não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.

A multa foi concedida no final de novembro pela juíza federal substituta Rafaela Santos Martins da Rosa. Em 2011, a empresa foi multada em cerca de 100 mil reais por paralisação de atividades e atraso de inícios das obras de recuperação, segundo o MPF.

O ministério público afirma que entre as áreas envolvidas está a de Campo Morozini, localizada no muncípio catarinense de Treviso "que deveriam estar concluídas no fim do ano passado, mas estão paradas desde 2010. Em outras áreas, verificou-se que as obras de recuperação sequer iniciaram ou ainda não tiveram seus Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs) apresentados".

(Por Alberto Alerigi Jr.)