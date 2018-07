CSN fica longe do objetivo na Cimpor

Apenas 8,5% das ações da cimenteira portuguesa Cimpor foram oferecidas à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em sua oferta pública de aquisição (OPA), decretando assim o fracasso da proposta, que se encerrou na segunda-feira. A meta da CSN era conseguir comprar pelo menos um terço mais uma ação da companhia, o que tornaria a maior acionista. O fracasso da OPA significou uma vitória para a Camargo Corrêa e a Votorantim, que são hoje as maiores acionistas da Cimpor, com, respectivamente, 31% e 21% do capital.

De qualquer forma, a investida da CSN sobre a Cimpor foi considerada um passo tão grande para a empresa que analistas esperam novas movimentações da siderúrgica sobre outros ativos de cimento. "Não dá para dizer que essa grande oferta se baseou apenas no interesse pela Cimpor. A CSN disse ao mundo que está interessada em cimento", disse o analista do Santander, Felipe Reis. Segundo ele, várias cimenteiras de médio porte podem ser novos alvos da empresa a partir de agora, especialmente no Brasil. No entanto, os investidores ainda parecem preferir o fortalecimento das operações de minério de ferro da siderúrgica, o que garantiria menores custos na produção de aço e boas margens na exportação do minério.

Por trás da lógica de diversificação da CSN está o plano do seu presidente, Benjamin Steinbruch, de transformar a empresa em uma holding controladora de empresas atuantes em diferentes áreas de mercado ? mineração, siderurgia, cimento, energia e logística. "Cimento é uma perna que precisa ser desenvolvida, e uma aquisição tornaria este processo muito mais rápido", afirmou Reis.

A posição confortável de caixa da companhia deve ser um fator favorável para aquisições, especialmente se a empresa levar adiante a esperada abertura de capital do seu negócio de mineração, que foi segregado dos demais no ano passado. Outra opção seria a venda de uma fatia da mina de Casa de Pedra, nos mesmos moldes da venda de 40% da mineradora Namisa, o que também deixaria a CSN em boas condições para fechar um negócio em outra área. Até o momento, todas as tentativas de internacionalização da empresa foram frustradas, mas a cada dois ou três anos a siderúrgica toma algum passo neste sentido. "Os radares estarão ligados", disse.

Segundo o analista da Corretora Geração Futuro, Rafael Weber, não será fácil para a CSN encontrar um ativo tão atraente como a Cimpor, que está exposta a vários mercados emergentes, mas ele considera que esta é uma das principais áreas estratégicas para a companhia. Segundo ele, o mercado cimenteiro é interessante porque é mais estável do que a siderurgia e não sofre competição com material importado.

CADE

O analista Paulo Macena, da All Consulting, lembrou que a Cimpor "era o melhor ativo para a CSN crescer de maneira considerável (em cimento) no Brasil", mas ressaltou que a queixa da CSN ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) ainda pode ser um "revés para Camargo e Votorantim". O órgão antitruste avalia uma eventual concentração excessiva de mercado caso Votorantim ou Camargo fiquem com ativos da Cimpor no Brasil.

A Secretaria de Direito Econômico (SDE) identificou grave potencial de lesão à concorrência nos acordos fechados pelas duas cimenteiras brasileiras sobre a Cimpor, e recomendou ao Cade medidas para evitar mudanças no setor de cimento. "O jogo da Cimpor ainda não acabou, pois o Cade ainda não se pronunciou sobre Votorantim e Camargo Corrêa", afirmou o analista Pedro Galdi, da corretora SLW. COM REUTERS