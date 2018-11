CTNbio publica regra para organismos modificados A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNbio) publicou hoje no Diário Oficial da União resolução normativa que estabelece normas de monitoramento pós-liberação comercial de organismos geneticamente modificados (OGM). O objetivo, de acordo com a resolução, é obter informações que possam indicar efeitos adversos decorrentes da liberação comercial do OGM sobre o ambiente ou sobre a saúde humana ou animal.