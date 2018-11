Cuba anuncia sucesso de vacina para câncer

A droga foi criada por especialistas do Centro de Imunologia Molecular (CIM), uma das instituições do Polo Científico do oeste de Havana. Seu objetivo é converter o câncer de pulmão em estado avançado em uma doença que não progrida, embora continue incurável. Os cientistas estudam o seu uso em tumores de próstata, útero e mamas. Em Cuba, foram registradas 22 mil mortes por câncer em 2010.

A vacina, vendida pela farmacêutica Bioven, da Malásia, será aplicada agora em pacientes britânicos. A droga já está registrada no Peru e em processo de registro no Brasil, na Argentina e na Colômbia. / AFP