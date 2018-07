Cuba e Brasil reforçarão cooperação durante visita de Lula Cuba e Brasil reforçarão deus laços de cooperação com uma visita do presidente Lula a Havana, na quinta-feira. Lá, Lula firmará um acordo para incorporar a Petrobras à exploração petrolífera nas águas da ilha, informou a imprensa oficial. Lula será recebido oficialmente pelo presidente de Cuba, Raúl Castro, informou o Granma, o jornal do Partido Comunista cubano. "Durante a visita, será firmado um contrato de participação na produção de hidrocarbonetos entre a Cubapetroleos e a filial Petrobras Middle East B.v., da Petrobras", disse o jornal oficial. Lula também inaugurará a sede da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos do Brasil, a Apex, em Havana. Esta é a segunda visita de Lula a Cuba neste ano. Em janeiro, ele foi a Havana para assinar vários acordos bilaterais de cooperação. A visita de Lula à ilha também tem "o propósito de expressar a solidariedade do Brasil ao povo e ao governo de Cuba, depois dos danos causados pelos furacões Gustav e Ike", disse o Granma. Segundo o governo cubano, ambos os furacões causaram prejuízos de cerca de 5 bilhões de dólares. (Reportagem de Nelson Acosta)