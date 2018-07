Cuba evacua áreas costeiras à espera de Gustav

As autoridades cubanas retiraram mais de 60 mil pessoas de áreas costeiras de baixa altitude e mobilizaram equipes médicas e de resgate para lidar com as conseqüências da passagem do furacão Gustav, que pode chegar à ilha no sábado. Mais de 70 pessoas morreram na República Dominicana, Haiti e Jamaica por causa do furacão, que já atinge as Ilhas Cayman. Meteorologistas do Centro Nacional para Furacões dos Estados Unidos, sediado em Miami, advertiram que a tempestade, que atualmente possui ventos de mais de 120 km/hora, pode se fortalecer quando chegar às águas quentes do Golfo do México. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, declarou estado de emergência na Louisiana e no Texas, que se preparam para a possível passagem de Gustav na próxima semana. A Casa Branca informou que será enviada ajuda federal para complementar os esforços estaduais e locais para conter os danos que podem ser provocados pelo furacão. Gustav se move lentamente, a uma velocidade de 12 km/hora. Mais de 1,5 mil pessoas morreram em Nova Orleans há três anos em conseqüência da passagem do furacão Katrina. Nova Orleans e a área costeira do Mississippi lembraram as vítimas de Katrina. Os sete últimos corpos não reclamados foram sepultados em Nova Orleans em um memorial na sexta-feira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.