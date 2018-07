Cuba lava as mãos em caso de dissidente

O jornal oficial Granma citou ontem pela primeira vez a greve de fome do dissidente cubano Guillermo Fariñas, chamado pelo diário de agente dos EUA e criminoso. Segundo o Granma, o governo e as autoridades da ilha não podem ser responsabilizados pela eventual morte do dissidente, que está há 13 dias em greve.

"Há princípios bioéticos que obrigam o médico a respeitar a decisão de uma pessoa que iniciou uma greve de fome", diz. "Não é a medicina quem deve resolver o problema intencionalmente criado para desacreditar nosso sistema político."

Fariñas disse ontem que o governo da ilha pediu à Espanha que o receba. Fariñas, porém, rejeitou a proposta e explicou que não abandonará seu protesto enquanto Havana não libertar 26 presos políticos que estão doentes.

Fontes diplomáticas confirmaram que o governo espanhol mostrou-se disposto a acolher o dissidente "por razões humanitárias". A solicitação do governo cubano foi informada a Fariñas pelo conselheiro político da Embaixada da Espanha em Havana, Carlos Pérez-Desoy, que o visitou ontem em sua casa na cidade de Santa Clara, na região central de Cuba.

"Fiz uma contraproposta: que tirem da ilha os 26 (presos políticos) que estão morrendo. Nesse dia eu deixarei a greve e voltarei a ser jornalista independente. Agora não penso em abandonar o país. Seguirei até as últimas consequências", afirmou Fariñas.