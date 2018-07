Cuiabá muda horário escolar devido a baixa umidade

Devido ao estado de emergência, seguindo recomendação da Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá enviou um documento às 97 escolas da rede ensino da capital alterando o horário das aulas. As atividades escolares no período da manhã vão ocorrer das 7 horas às 10 horas. À tarde, as aulas devem ser ministradas das 14 horas às 17 horas.

O período do intervalo deve ser suprimido do expediente, para evitar exposição dos estudantes ao sol. Ontem, as aulas foram suspensas às 15 horas na maioria das escolas. O número de atendimento nas policlínicas aumentou em mais de 50%, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Pelos padrões da Organização Mundial de Saúde (OMS), índices abaixo de 30% caracterizam estado de atenção. Leitura abaixo de abaixo 20% configura estado de alerta e menos de 12%, estado de emergência. A baixa umidade relativa do ar é agravada pela cortina de fumaça que cobre Cuiabá. As condições se tornam mais problemáticas na cidade por causa da poluição provocada pelas queimadas urbanas.

Na segunda-feira, 23, o juiz da Vara Especializada do Meio Ambiente, José Zuquim Nogueira, concedeu liminar ao Ministério Público Estadual determinando que a prefeitura de Cuiabá e o governo do Estado tomem providências para controlar as queimadas. Além de destinar cinco carros-pipa para combater os focos, as autoridades devem divulgar campanhas e realizar palestras educativas.

Atividades

No interior do Estado de Mato Grosso, a situação é ainda mais crítica. As prefeituras locais estão suspendendo também atividades previstas para o mês de setembro. Em Sorriso, por exemplo, a prefeitura cancelou os desfiles cívicos do 7 de Setembro.

O chefe do Núcleo de Registros de Acidentes e Medicina da Polícia Rodoviária Federal, Alessandro Dorileo, disse que de junho a agosto houve um aumento no número de acidentes nas rodovias federais do Estado por causa da baixa visibilidade na pista.

Previsão

A previsão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) é que amanhã a umidade relativa do ar em Cuiabá suba para 12% e a cidade passe à condição de estado de alerta. A temperatura deve atingir 39ºC. Para o domingo, a previsão é de umidade do ar na faixa de 22%. As temperaturas devem atingir 37ºC.

A previsão do Inpe para Mato Grosso na próxima semana é de temperaturas médias oscilando entre mínima de 17ºC e máxima de 36ºC. A umidade relativa do ar também deve continuar baixa em todo o Estado, apresentando médias de 20%. Chuvas só a partir da segunda quinzena de setembro, segundo o Inpe.

Mato Grosso do Sul

A cidade de Corumbá (MS) entrou em estado de emergência na tarde de hoje por conta do baixo índice de umidade relativa do ar. Segundo a Climatempo, por volta de 15 horas, os termômetros da cidade registravam 35ºC e a umidade era de apenas 6%.