Cuiabá realiza amanhã mutirão de combate à dengue A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (MT) vai realizar amanhã um mutirão de combate à dengue no Centro de Saúde do Grande Terceiro. Os agentes de endemia vão vistoriar casas a partir das 8 horas e limpar possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypti, vetor da doença.