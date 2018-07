Cuidados ao comprar ação em IPO

É algo muito difícil. No momento de uma Oferta Inicial de Ações (IPO, da sigla em inglês), o preço de venda é estabelecido com base em análise de valor realizado por bancos de investimentos e outras empresas especializadas, mas que sempre contém grau de subjetividade. Mesmo porque, nesses casos, não há uma série histórica de preços. Um dos procedimentos para estabelecer esse preço é a apresentação da empresa que pretende abrir o capital, denominada no mercado como road show, para que os envolvidos possam sentir o interesse dos investidores. Assim, quando ocorre a compra de ações, há uma expectativa de preço por parte dos vendedores, mas que pode variar muito ao longo do pregão. Há um caso conhecido, da VA Linux, que em dezembro de 1999 foi lançada no mercado americano a US$ 30. Ao final do primeiro dia de negociação, o papel chegou a valer US$ 239,25 (variação de 698%). No entanto, em dezembro de 2002, valia US$ 1,00. No Brasil, tivemos 64 IPOs em 2007, 14 em 2008 e somente 6 em 2009, lembrando que no ano passado o lançamento das ações do Santander foi o maior do mundo. Mas, em dezembro de 2009, tivemos frustradas as expectativas da estreia da International Meal Company (IMC), dona das redes Frango Assado e Viena, que havia estabelecido sua oferta na faixa inicial entre R$ 14 e R$ 17 e o mercado não quis pagar além de R$ 11.

Devo alterar minha estratégia de investimentos em um ano de eleição, como este?

Não necessariamente. A estratégia adotada para a administração de uma carteira de investimentos é determinada pelos objetivos estabelecidos para sua vida financeira e não por eventos periódicos. Como base de todo nosso planejamento financeiro, devemos estabelecer um objetivo ou objetivos, como, por exemplo, comprar a casa própria, aposentadoria, abrir um negócio e assim por diante. Quanto ao ano eleitoral, em particular, não há sinais no horizonte que levem a maiores preocupações.

Qual a vantagem de alugar ações, em vez de comprar?

O aluguel de ações traz algumas vantagens tanto para os investidores quanto para o mercado em geral. Quem aluga o título se beneficia pelo recebimento do aluguel, que equivale a rentabilizar o seu investimento com uma taxa de juros anual, além de manter a sua posição de investimento. O tomador das ações pode utilizá-las em diversas estratégias como caução, cobrir uma posição vendida no mercado à vista ou até mesmo especular com esses títulos. Uma das operações mais comuns do mercado é aquela em que um investidor acreditando que o preço de uma ação vai cair dentro de determinado prazo, aluga a ação (ou toma emprestado o título) e a vende, aplicando no mercado financeiro o valor obtido pela venda do papel. Nesse caso, é dito que o investidor ficou "vendido a descoberto". Se a expectativa estiver correta, no prazo estipulado, a ação é comprada no mercado pelo preço mais baixo e devolvida ao doador original do título. O investidor irá embolsar a diferença de preços mais os juros obtidos pela aplicação.

Vou viajar no meio do ano para a Europa. Compro euros agora?

A Comunidade Europeia tem passado por sérias dificuldades por causa de desequilíbrio orçamentário, evidenciado pelos países representados pejorativamente pela sigla Piigs (Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha). Essa situação provocou grande desvalorização do euro neste ano, que, nos últimos dias, foi atenuada pela perspectiva de socorro à Grécia (país que está no centro das preocupações dos investidores). Aparentemente, as autoridades da Comunidade não deixarão seguir o ataque especulativo contra sua moeda. Mas sempre é muito difícil traçar tendências para o câmbio. De outro lado, caso você esteja com receio de que o euro possa se valorizar contra o real - e isso atrapalhe sua viagem -, a saída para não ter dores de cabeça é a busca de proteção. Ou seja, compre hoje parte ou o total do que pretende gastar em euros e faça boa viagem.

Fui aconselhado a fazer previdência privada no exterior. Essa modalidade de investimento é confiável?

Esse tipo de oferta é muito comum no mercado, mas você deve ficar atento. Tenha em mente que previdência privada é um produto de longo prazo. Ao investir em previdência, mesmo no Brasil, você tem de acreditar que a seguradora que está oferecendo a aplicação estará viva no resgate, daqui a 20, 30 ou mais anos. Outra coisa é que, pelo tipo do produto, há sempre muitas dúvidas em relação ao tipo de fundo de previdência que está sendo oferecido. Assim, fazer muitas perguntas e ler com atenção o contrato são essenciais.

Fabio Gallo é professor de Finanças da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV) e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Graduado em engenharia e administração de empresas, além de ter doutorado em Finanças pela FGV, Gallo já escreveu vários livros, nos quais abordou temas como investimentos, aposentadoria, orçamento familiar e educação.