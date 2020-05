Cuidados precisam aumentar durante flexibilização controlada da quarentena

A Prefeitura de São Paulo vai começar a flexibilização controlada da quarentena na próxima semana. Tudo será feito de forma gradual e com rigoroso controle, sempre pautado pelos dados gerados pelos especialistas que estão acompanhando a pandemia na cidade.

É fundamental que a população redobre as medidas de proteção ao sair de casa. Ninguém deve circular pelas ruas, usar o transporte público ou mesmo se deslocar em táxis ou carros de aplicativos sem a máscara. O item passa a ser obrigatório e deve ser considerada uma peça imprescindível do vestuário. As máscaras caseiras devem cobrir o nariz e a boca e ficar bem ajustadas ao rosto. As pessoas, também, devem evitar ao máximo manuseá-la com frequência para não aumentar os riscos de contaminação. Ao chegar em casa, retire-a com cuidado e a lave bem, para ela ficar pronta para o uso no dia seguinte.

​Lave bem as mãos

Outro hábito que precisa ser ainda mais incorporado pelos paulistanos no dia a dia é a lavagem das mãos. Usou o transporte público? Saiu para almoçar ou para comprar alimentos e voltou para o escritório ou para o home office? Circulou pelo comércio ou por áreas públicas com mais pessoas? O vírus pode estar nas mãos. Não as coloque no rosto sob hipótese alguma e, também, assim que possível, faça a higienização delas com água e sabão ou álcool em gel. A higienização faz com que o vírus não resista a uma boa lavagem, de pelo menos 20 segundos. Não se esqueça de limpar as costas das duas mãos e, também, sob as unhas.

​Evite aglomerações!

Outro comportamento que não pode ser esquecido é o distanciamento de um metro e meio entre as pessoas, principalmente em filas de banco, supermercados ou qualquer outro tipo de atividade em que haja aglomeração. O distanciamento é importante para evitar a contaminação de pessoa para pessoa, que pode ocorrer quando alguém tosse, espirra ou até mesmo fala um pouco mais alto.